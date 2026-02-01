Nezaposleni ostaju bez naknade: nema novca za jednokratne isplate, a zbog toga otvarali obrte...

Nezaposlenost, pogotovo ona iznenadna, neočekivana, često je posebno teška situacija: dotadašnje uobičajene životne aktivnosti munjevito postaju ‘luksuz’, prvenstveno iz financijskih razloga. A ako potraje, može stvoriti i druge ozbiljne probleme u životima inače radno aktivnih osoba… Pravo more je dakle svakojakih nevolja u takvim neželjenim situacijama, a prvi korak za ‘friško’ nezaposlene je gotovo bez iznimke – prijava HZZ-u, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Pored niza aktivnosti koje dobri ljudi unutar sustava HZZ-a provode kako bi se broj nezaposlenih u Hrvatskoj doveo do minimuma, jedna od važnijih ‘vatrogasnih’ mjera je novčana naknada za nezaposlene. Tko nikad nije ostao bez posla i prošao kroz sustav, ne zna koliko dobro dođu te naknade, pogotovo onih prvih nekoliko mjeseci dok su koliko-toliko izdašne i dok razne rate neumjerene potrošnje još dolaze na naplatu…

Pravila za dobivanje novčanih naknada

Naravno, postoje pravila za dobivanje novčanih naknada: nekoliko važnijih je da su limitirane u iznosu (maksimalno oko tisuću eura za prva tri mjeseca nezaposlenosti, kasnije se iznos smanjuje u postotku) te trajanju (ovisno o duljini radnog staža prije nezaposlenosti ovisi i duljina isplata, što ste dulje bili zaposleni to ćete više mjeseci imati pravo na naknadu), ali naravno i zadovoljavanju drugih uvjeta HZZ-a. Između ostalih, ne možete ‘lješkariti’ na burzi rada odbijajući poslove koje vam pronalaze referenti HZZ-a i očekivati da će naknada nastaviti ‘kapati’ svaki mjesec…

Što nas dovodi do konkretnog i nedavnog slučaja jednog našeg sugrađanina (identitet je naravno poznat redakciji, a njegovo iskustvo autentično), koji nije izolirani incident: prije nekoliko dana o tome je već pisao Jutarnji list, a nas su zanimale još neke druge okolnosti u koje su nezaposlene osobe upale (njih nekoliko stotina najmanje), ne svojom krivnjom. U pravu ‘kašetu brokava’ upale su osobe koje su nedavno završile na Burzi rada, a koje se nisu pri ponovnom zapošljavanju oslanjale na pomoć HZZ-a nego su imali vlastitih planova kako se vratiti među radno aktivno stanovništvo.

O čemu je dakle riječ? Ima tome sigurno i više od deset godina da su u HZZ-u usvojili dobru praksu isplaćivati ‘friško’ nezaposlenima novčanu naknadu – jednokratno! Dakle razumjeli ste, umjesto primanja naknade svaki mjesec idućih recimo godinu dana (ako ste prethodno bili zaposleni dulje od deset godina), dobit ćete naknadu za svih 12 mjeseci odmah! Ta praksa se provodila kako bi se oni nešto ambiciozniji ili spretniji čim prije vratili poslu jer je jednokratna isplata bila uvjetovana nekom obliku samozaposlenja.

Šok i nevjerica

Tako je i naš sugovornik, nakon gotovo godina neprekinutog rada, s radošću zbog karijerne promjene, koncem prošle godine podnio zahtjev za jednokratnu isplatu novčane naknade, nakon savjetovanja s referentom HZZ-a. Otvorio je obrt na čiji račun se isplaćuje jednokratna naknada, no kada je očekivao isplatu sredstava s kojima je planirao krenuti u posao, šok: jednokratne isplate su obustavljene od 5. prosinca jer jednostavno nema novaca u proračunu! Preciznije, nisu osigurana sredstva za jednokratne isplate, dok se mjesečne naknade svim nezaposlenima koji ostvaruju pravo na njih uredno isplaćuju…

E sad, Splićanin s kojim smo razgovarali našao se u teškoj situaciji po više osnova. Za početak, kako je otvorio obrt koji je ostao bez ‘osnivačkog kapitala’, odnosno jednokratne naknade HZZ-a, daljnje poslovanje je došlo pod ozbiljan upitnik. Ako zatvori obrt i ponovno se prijavi na HZZ kao nezaposleni, vjerojatno (nisu mu znali to objasniti inače susretljivi referentni) mu taj potez neće osigurati naknade (jer je sam zatvorio obrt) mjesec za mjesec. Što je najgore izgubio je, barem na iduće dvije-tri godine, pravo na poticaje za samozapošljavanje jer je evidentiran da je – otvorio obrt!?

Možda i najgore od svega je što se sve odvilo po slovu zakona. Iz HZZ-a napominju kako se ta jednokratna naknada ‘može isplatiti na zahtjev nezaposlene osobe, pod uvjetom da su u tu svrhu osigurana sredstva’. Dakle može, ali ne mora. Dobro, taj dio je jasan, a mi smo poslali upit HZZ-u i Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Zanimalo nas je koliko je točno osoba ostalo u ovom svojevrsnom limbu te hoće li im se na neki način pomoći, jer rok od 5. prosinca kada je zaustavljena jednokratna isplata naknada došao je nenadano i trenutačno. Naš sugovornik naglašava, s potpunim pravom i ne samo on, kako bi postupio drugačije da su iz HZZ-a najavili obustavu jednokratnih isplata od, recimo 1. siječnja ove godine ili 1. veljače. Dakle, kao što bi to trebalo biti kod većine ovakvih odluka, unaprijed najaviti tako značajnu promjenu.

Drugi je sad ‘par postola’ što su na ovaj način zakinuti oni nezaposleni koji su imali ozbiljne planove vratiti se među radno aktivno stanovništvo, dok oni bez takvih ideja nisu ovu krizu ni osjetili. Postoji u cijelom slučaju i svojevrsna druga strana medalje: jednokratna isplata cijelog iznosa naknade podrazumijeva da nezaposlena osoba ne bi u cijelom periodu našla novi posao. Odnosno, da bi se zaposlila kroz redovnu proceduru prije nego istekne period za koji joj se naknada isplaćuje pa je tom jednokratnom isplatom, na neki način, oštećen proračun. A možda se zakinutim mogu osjećati i oni pojedinci koji su koristili naknadu samo dva ili tri mjeseca te odmah našli novo radno mjesto. Valja međutim napomenuti da osobe koje iskoriste jednokratnu isplatu kroz novootvoreni obrt planiraju, valjda, nastavak poslovanja kroz koje će raznim davanjima vratiti dobar dio tih sredstava, te za razliku od drugih koji su koristili naknadu nekoliko mjeseci, ako im poslovni plan ne uspije i u nekom kraćem periodu se ipak vrate na Burzu rada, više nemaju pravu na naknadu!

Odgovor HZZ-a

Sve smo to pitali odgovorne. Iz Ministarstva se nisu oglasili, dok su iz HZZ-a već nakon dva dana poslali odgovore na (neka od) pitanja.

‘Tijekom 2025. godine izdano je 314 Rješenja o odbijanju zahtjeva za isplatu NN u jednokratnom iznosu od toga u Područnoj službi Split njih 84.

Trenutno je u postupku rješavanja 235 zahtjeva, a od toga je za 84 zahtjeva već prethodno dana suglasnost računovodstva, što znači da se može očekivati pozitivno rješenje po ispunjenu ostalih uvjeta odnosno dostavi potrebne dokumentacije od strane korisnika. Ostali zahtjevi nalaze se u statusu obrade.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je bez odgode, odmah po utvrđivanju svih okolnosti putem područnih službi i ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje informirao korisnike kako nakon 5.12.2025. neće moći koristiti mogućnost jednokratne isplate novčane naknade. Ujedno smo korisnike uputili u druge mogućnosti koje su im na raspolaganju kao što je primanje redovne mjesečne novčane naknade ukoliko na istu ostvaruju pravo, korištenje potpore za samozapošljavanje u slučaju postojanja poslovnih ambicija te redovno zapošljavanje posredstvom HZZ-a s obzirom na trenutno stanje na tržištu rada.

Na negativna rješenja stranke imaju pravo žalbe te će se na temelju eventualno zaprimljenih žalbi postupati u skladu s pravnim propisima.’