NEZABORAVNI GURMANSKI UŽITCI SVAKE HEDO-SRIJEDE U RESTORANU ZORA BILA Sandra i Dane dočekat će vas poput obitelji: „Naša filozofija onoga što radimo je da nije poanta da dođeš u restoran i pojedeš biftek i za 15 minuta se digneš i odeš, već da se družiš u samom restoranu"

Ovu srijedu imali smo posebnu čast sudjelovati na već tradicionalnoj Hedo-srijedi jednog od najboljih splitskih restorana Zora bila koji se nalazi u samom srcu Bačvica.

Ono što nas je odmah oduševilo jest to što smo dočekani poput careva. U stvari, možda je ipak ispravnije reći da smo dočekani poput obitelji, jer samo tako možemo naglasiti razinu dobrodošlice, ljubaznosti i topline koju smo osjetili u ovom obiteljskom restoranu.

Zora bila plod je ljubavi i predanog rada Sandre i Dane Tahirovića, ponosnih vlasnika i kuhara jednog od najboljih restorana ne samo u Splitu već i u Hrvatskoj - a osobno bih se usudila reći i šire, jer to itekako zaslužuju.

U restoranu na Bačvicama svaki tjedan organiziraju tradicionalnu Hedo-srijedu i to već puno desetljeće. Svaki tjedan pripremljen je poseban meni od pet sljedova iznenađenja, a svaki slijed uparen je s vrhunskim vinom.

Poseban meni

Ovaj tjedan imali smo priliku degustirati pet vrhunskih sljedova.

Večeru smo započeli s fritulama sa suhim mesom uz domaći dimljeni sir iz vlastite proizvodnje, poslužen uz francuski šampanjac Veuve Clicquot da bi proslavili dvanaest godina Zore bile.

Zatim nam je slijedio fagottini, daikon punjen karameliziranom mrkvom u consoneu od sipe i pilećih krilaca koji je bio naprosto savršen. Poslužen je uz vino Debit vinarije Ante Sladić iz 2022. godine koji se idealno uklopio uz jelo. Naime, to je i cilj, jer se meni slaže da ide uz vina koja se prezentiraju.

Treći slijed jedinstven je po mnogočemu, prvenstveno po tome što priprema traje čak osamnaest sati, a riječ je o Skradinskom rižotu koji je i najprodavanije jelo restorana. Riječ je o telećem rižotu koji se dugo kuha a pripremljen je po izvornoj recepturi staroj više od 100 godina. Poslužen je uz vino Testament Zenit Pošip iz 2018. godine. Devet sati se kuha juha izabranih komada mesa – tu bude i kost pršuta, govedine, junetine… – nakon čega se teleće meso polijeva tom juhom dok se meso ne raspadne u sama vlakna. Na vrhu je Sandra napravila čips od parmezana i odležanog kruha.

„Treće večerašnje jelo je zenit same večeri – Skradinski rižot. Možemo započeti dan bez puno stvari, ali nikako bez Skradinskog rižota“, rekao nam je chef Dane.

„Skradinski rižot korijene vuče iz županije moje supruge, iz Skradina, dok je moja supruga iz Vrpolja – i ona je inače najpoznatiji živući Vrpoljanin na svijetu“, dodaje.

Predzadnji slijed jest odrezani steak uz jus od goveđih kostiju s hokaido tikvom i umakom od hokaido tikve, kremom od cvjetače te čipsom od krumpira i cvjetače. Uz to posluženo je vino Karizma Petrač iz 2020. godine.

Za desert je poslužen crumble od jabuke s kremom od vanilije, a uz to je poslužen Testament prošek.

Inače, svaki tjedan u fokusu je jedna vinarija koja gostuje u restoranu i posjetiteljima predstavlja ono najbolje što imaju za ponuditi, no ovaj tjedan u znaku slavlja na tapeti je bilo vrhunskih vina nekoliko vinarija u čast rođendana Zore bile.

„Povodom našeg 12.-og rođendana nismo doveli vinara, kakva je inače praksa, nego smo htjeli goste počastiti izabranim vinima, tako da su s nama večeras vinarije Petrač, Sladić i Testament, inače naši partneri i prijatelji“, kaže Dane.

Početak Hedo-srijede

„Hedo-srijeda je naš autorski koncept pokrenut prije deset godina. Srijedom radimo meni iznenađenja u pet sljedova s vinarom koji nam donese vina koja nudimo gostima. To je uvijek po prigodnoj cijeni da bude prihvatljivo svima i da se ne odlijepimo od onoga što mi u biti jesmo, a to je cjelogodišnji restoran u Splitu“, objašnjava Dane.

Ideja je nastala iz toga što su, kako kažu, htjeli napraviti restoran gdje će ljudi doći pojesti jedno jelo i otići, „Naša filozofija onoga što radimo je da nije poanta da dođeš u restoran i pojedeš biftek i za 15 minuta se digneš i odeš, već da se družiš u samom restoranu. Ono što mi želimo pokazati jest da u restoran ne ideš samo da bi jeo, nego da bi doživio 'experience'. Taj neki užitak ne mora nužno puno koštati i ne mora nužno biti samo neke 'točkice' na tanjuru, nego da se pojede konkretno jelo – nakon ovih pet sljedova čovjek je sit“, govori nam Dane.

Ova srijeda posebna je i po tome što su upravo proslavili 12 godina od otvorenja Zore bile. Kakav je osjećaj?

„U biti kao i prvi dan. Puno je tu rada, truda, odricanje – ali prije svega zajedništva. Trud je velik. Krenuli smo s Žnjana, evo nas sada na Bačvicama. Imamo još puno planova ispred sebe, nismo rekli do kraja što želimo. Samo da nam Bog da zdravlja, drugo će sve biti kako treba“, poručuju Sandra i Dane.

Ljubav prema kuhanju za Danu je počela već od malih nogu.

„Ja sam od malena znao da ću biti kuhar. Majka kada bi doma kuhala bi me sjela kraj pećice, dala bi mi mali bančić i daski i ja bi tu rezao mrkvu. Cijeli život sam znao da ću to bit. Kada smo kasnije u školi dobili letak što upisati, vidio sam koliko bodova trebam upisati za kuharsku školu i rekao sam si: Igraj balun, ne moraš ići u školu, upisat ćeš što želiš“, govori nam Dane.

Sandrina priča ponešto je drugačija. Kako kaže njen suprug Dane, ona je prirodni talent. Ne nedostaje mu riječi hvale za njen rad i predanost. Došla je iz drugog svijeta gdje nije kuhala od malena, no danas je glavni kreator svega što rade.

„Ima taj istančan talent za detalj i sitnicu. Postala je kuhar spletom različitih okolnosti, ali i neki od najvećih svjetskih kuhara su krenuli takvim putem. Meni je lako sve raditi jer znam da je to moj poziv. Ona se u to uklopila. Započela je u restoranu kojeg sam vodio kao perač posuđa. Rekla je: Ono što ti radiš, to je čas posla! Pustio sam ju da vidi kako to izgleda i stvarno, ona ima taj talent. Neki ljudi se rode s željom, kao ja, da znaju što žele biti, a neki se rode s talentom i ne shvate odmah da im je to talent, nego treba vremena da se to poklopi. Kako sam ja imao vanserijsku želju, ona ima vanserijski talent, i ona sada u biti kreira sve ono što mi radimo – ona je ta, slaže boje i okuse. To nekada izgleda jednostavno, ali sve je omjer pokušaja i pogreške dok se ne dođe do idealnog“, govori Dane s puno ljubavi.

Kako zadovoljiti Split

„Najlakše je za sve što je drugačije reći 'ja to neću' i ostati na tome. U Splitu 80% ljudi u biti egzistira na tom mišljenju: daj mi ono što ja znam. No na kraju vi jedete sve ono što inače jedete, samo što je drugačije upakirano“, objašnjava Dane.

„Znajući gdje živimo, da smo u sredini koja voli dobro pojesti, vodimo računa o tome da im ne nudimo mrvice na tanjuru, nego da im damo konkretnu hranu gdje se kreće s nečim laganijim, da ljudi probaju okuse koje inače ne bi jeli, ali okusi koji su svima poznati. Oni ih doma jedu, ali samo u drugoj formi. To je poruka koju želimo poslati“, govori nam Dane.

Možemo potvrditi kako je iskustvo fenomenalno, a prije nego što odete sami možete se u naše riječi uvjeriti tako što zavirite u našu fotogaleriju koju je pripremio Igor Jakšić.

GALERIJA Kliknite za pregled

„Želimo se držati onoga u što mi vjerujemo, a to je dobra hrana, dobra namirnica i dobro vino. Nešto što mislimo da je ljudima potrebno da bi ovaj grad egzistirao u nekom drugom svjetlu nego samo u nekom konzumerizmu“, zaključuje Dane.

Hedo-srijeda održava se svake srijede u restoranu Zora bila, po cijeni od 43 eura po osobi u koju je uključen meni iznenađenja od pet sljedova sparenih s odabranim vinima gostujuće vinarije.