NEW YORK ZAMJENIO SPLITOM "Zarađujem 4 500 dolara mjesečno. Volio bih da sam ovo prije znao"

"Svoje putovanje kao digitalni nomad započeo sam 2019. Trenutno sam freelancer i video-producent i živim u Hrvatskoj. Pošto sam posljednjih nekoliko godina putovao i radio u inozemstvu, naučio sam – posebno kroz svoje greške – kako da taj proces bude bez stresa“, ispričao je Steve svoju priču za CNBC.

Podijelio je šest stvari za koje kaže da bi volio da je znao prije nego što je napustio SAD.

1. Prije nego što krenete osigurajte stalni prihod

"Ako vodite vlastiti posao ili ste freelancer poput mene, planiranje unaprijed pouzdanog priljeva prihoda od presudnog je značaja. U suprotnom, moguće je da se suočite sa stresom jer vam ponestaje novca za osnovne troškove", kaže Steve.

2. Provjerite troškove života i napravite budžet

"Kada sam prvi put započeo svoje putovanje kao digitalni nomad, napravio sam pogrešku jer nisam imao financijski plan. Godinama sam radio na cruzerima, tako da su mnogi troškovi za osnovne potrebe (tj. stanovanje i hrana) već bili pokriveni. Nikad mi nije palo na pamet da pratim svoje troškove. Iako sam imao dovoljno novca na računu, pametno je unaprijed planirati budžet i istražiti troškove života na različitim mjestima. Primjerice, trenutačno zarađujem 4500 dolara mjesečno. Srećom, to je dovoljno za ugodan život u Hrvatskoj, gdje u prosjeku trošim 1700 dolara mjesečno“.

3. Osmislite dnevnu rutinu koju možete primjeniti bilo gdje

"Ako napuštate svoje rodno mjesto na obali oceana da biste bili digitalni nomad u nekom velikom gradu, nećete moći nastaviti sa svojom rutinom, primjerice, s jutarnjom šetnjom plažom. Ali ponešto od navika možete ponijeti sa sobom gdje god da odete. Nisam razmišljao o tome kada sam prvi put stigao u Hrvatsku, tako da su mi dani u početku ponekad bili potpuno neorganizirani", objašnjava.

4. Ne oslanjajte se samo na Airbnb

Iako je moguće naći povoljan smještaj na Airbnb-u, ima i drugih načina za to, kaže Steve. "U Hrvatskoj digitalni nomadi mogu koristiti internet stranice kao što su DNAStay, Trawerk i GoingRemotely. Postoje i lokalne baze podataka koje imaju stotine oglasa.

5. Uklapanje u lokalno društvo ne mora biti teško

"Usamljenost je prava briga za mnoge kada prvi put stignu u novo mjesto. Ali kada putujete sam to ne mora da značiti da ste uvijek sami. Ustvari, jedna od stvari koje najviše volim kod toga što sam digitalni nomad jeste upoznavanje toliko različitih ljudi iz različitih dijelova svijeta".

6. Najgori scenariji se rijetko događaju

"U ranim fazama planiranja putovanja bespotrebno sam se stresirao jer sam razmišljao previše o svim mogućim najgorim scenarijima. Brinule su me mnoge stvari: hoće li biti jezičkih barijera, kako ću komunicirati s ljudima. što ako budem teško sklapao prijateljstva, što ako ima mnogo kriminala, što ako me pokradu… No, tijekom čitavog mog iskustva kao digitalnog nomada, nijedan od najgorih scenarija koje sam očekivao se nije dogodio", naglašava Steve.