Nevrijeme zahvatilo otoke dok su piciginaši boravili na Bačvicama. Prizori su spektakularni

Dan je uoči Velike Gospe, blagdan koji je stoljećima u pučkoj meteorologiji Dalmacije imao veliko značenje. Naime, radi se o datumu koji se vezivao uz svojevrsnu prekretnicu u ljetu, kada bi ljetna nevera označila kraj najtoplijeg dijela godine i ulazak u ugodniji dio ljeta.

Ipak, u posljednjih deset pa i više godina, ljeto traje sve duže pa velike vrućine višu nisu nikakva iznimka niti u rujnu.

Bilo kako bilo, danas su se vrućine nastavile u svoj punoj snazi. Tako je u Kninu izmjereno 39°C, Zadru 38°C... U kasnim popodnevnim satima mjestimice je bilo neverina u srednjoj Dalmaciji i to u njenom zaleđu, obali i otocima.

Jedan takav neverin u ranim večernjim satima četvrtka kretao se od krajnjeg zapada Korčule, preko jugozapada Hvara, preko krajnjeg zapada Brača te je nestao kada je stigao iznad Šolte. Iz Kaštela, Splita i Podstrane mogla se gledati rapsodija munja iznad otoka.

U pogledu na munje mogli su uživati i piciginaši na splitskoj plaži Bačvice. Nema sumnje da je ovakva kulisa bila poseban motiv za ranovečernju partiju popularne ljetne igre.

Sve je snimio fotograf i piciginaš Darko Čaleta. Pogledajte...