Snažno nevrijeme u srednjoj Dalmaciji: Olujni vjetar lomio grane, temperatura u Dalmatinskoj zagori pala 15 stupnjeva

Četvrtak je donio nastavak vrućina u cijeloj zemlji, a najviše dnevne temperature zraka u Dalmaciji bile su visoke i većinom su se kretale od 32 do 38 stupnjeva Celzijusovih. Dok je u većini predjela veći dio dana prevladavalo vedro vrijeme, u kasnim popodnevnim satima u dijelovima Dalmacije došlo je do jakog razvoja oblaka.

Iza 18 sati snažno grmljavinsko nevrijeme razvilo se na području od Mosora do Kamešnice, a bilo je kiše, pljuskova, grmljavine, a ponegdje i tuče. Nakon 18 sati najjače nevrijeme zahvatilo je područje od Sinja do Solina te zapadnog dijela Mosora. Nažalost, radi se o području kojim upravo prolaze brojni hodočasnici prema Sinju.

Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, do 18 sati od Sonja do Šestanovca palo je 10 do 15 litara kiše po četvornome metru, a oborine su tek počele na splitskom i solinskom području.

Na području Podstrane udar munje u Perun izazvao je požar, no srećom ga je kiša brzo ugasila. U Žrnovnici su u vrijeme dolaska nevremena zabilježeni udari vjetra do 100 km/h, a nešto slomljenih grana palo je na prometnice.

Područja koja je zahvatilo nevrijeme bilježe snažan pad temperature zraka. Primjerice, u Dubravi je temperatura pala s 31 na 19, a pad od čak 15 stupnjeva u kratko vrijeme zabilježen je u Cisti Velikoj. Tamo je temperatura pala s 32 do 17 stupnjeva.

Inače, ovo je drugi dan zaredom da grmljavinsko nevrijeme zahvaća sinjsko područje. Jučer je palo oko 40 mm kiše, danas nešto manje, no od početka mjeseca grad je primio 70 litara kiše po četvornome metru, znatno više od prosjeka za kolovoz.

Dobra je vijest da se neverini ne očekuju u petak, na blagdan Velike Gospe, te će svečanosti vezane uz blagdan proći bez problema s vremenskim (ne)prilikama. Stabilno će biti i u subotu, a novi pljuskovi očekuju se u nedjelju, kada će zapuhati umjerena do pojačana bura.

Stabilnije pa postupno popuštanje vrućina

Vrućine će nas pratiti do kraja tjedna i na samom početku sljedećeg, a onda će, kako je sve izvjesnije, postupno popuštati. Zamjetnija promjena vremena moguća je krajem sljedećeg tjedna.