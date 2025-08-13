Nevrijeme zahvatilo dio Dalmacije, temperatura pala više od deset stupnjeva. Slično je moguće u četvrtak

Dok traje val velikih ljetnih vrućina, u popodnevnim satima u Dalmatinskoj zagori srednje Dalmacije došlo je do mjestimice jačeg razvoja naoblake, uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Najjači oblaci razvili su se iznad Cetinske krajine, osobito iznad Sinja.

Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, na mjernoj postaji Sinj, do 19 sati palo je 38 litara kiše po metru kvadratnome. Ruda je primila 28, Brnaze i Gala 22, Obrovac sinjski 15, Donja Tijarica 11, Hrvace 10 itd.

U Sinju je ponovno bilo bujica po ulicama jer je spomenuta količina kiše pala u kratko vrijeme, a sličan scenarij dogodio se ranije u mjesecu zbog čega je bila odgođena Sinjska alka. Na ovom području temperaturu su pale više do 10 stupnjeva pa se tamo mjeri 20 do 24°C.

Srijeda je cijeloj Dalmaciji donijela prave ljetne vrućine. Najviše dnevne temperature zraka bile su od 33 do 38°C, što je ipak malo niže u odnosu na prekjučer kada su bilježene i četrdesetice.

Iako se u pučkoj meteorologiji blagdan Velike Gospe (15.8.) spominje kao prekretnica ljeta, već odavno ljeto ne završava o ovom datumu, barem ne ono najtoplije. Tako će biti i ove godine. Vrućine će se nastaviti do kraja tjedna, a tako će biti i dio sljedećeg. Ipak, u danima koji slijede neće se ponoviti vrućine od prekjučer, a vjerojatno će biti i neznatno manje vruće nego danas.

Vrućine se nastavljaju, ali...

U četvrtak u popodnevnim satima u Dalmatinskoj zagori će mjestimice biti jačeg razvoja oblaka, slično kao danas, mjestimice s kišom i grmljavinskim pljuskovima, a kasno popodne tek ponegdje uz obalu može biti rijetkih i kratkotrajnih pljuskova.

Popodnevnog razvoja oblaka može biti sve do kraja tjedna, no šanse za pljuskove, osim sutra, nisu velike. Postoje tek uz granicu s BiH. U Subotu navečer prolazno može biti pojačanih udara bure.

U drugom dijelu sljedećeg tjedna postoji mogućnost za lagani pad temperature zraka, no i tada će se zadržati vrlo toplo i vruće.