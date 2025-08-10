Meteorolog: "Ovogodišnja vrućina iznimna je čak i za najtopliji dio godine, upozorenja shvatite ozbiljno!"

Treći ovogodišnji toplinski val zahvatio je Hrvatsku. Voditelj Odjela za upozorenja na opasne vremenske pojave DHMZ- a Izidor Pelajić upozorio je da su oni sve češći i izraženiji. Naglasio je da je riječ o iznimnoj vrućini čak i za najtopliji dio godine, koja predstavlja veliku opasnost za zdravlje ljudi, piše HRT.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteoalarm zbog opasnosti od toplinskih valova za riječku, kninsku i splitsku regiju. Narančasti meteoalarm proglašen je za osječku, zagrebačku, gospićku i dubrovačku regiju.

Sutra još toplije, vrućina iznimna i za ovaj dio godine

– Već od jutra temperature su na obali oko 30 stupnjeva, a u Dubrovniku 32. U Senju je vrućinu pratila i jaka bura, rekao je voditelj Odjela za upozorenja na opasne vremenske pojave DHMZ-a Izidor Pelajić. U unutrašnjosti Hrvatske očekuje se 35 do 37 °C, na istoku do 38 °C, a u unutrašnjosti Dalmacije i do 39 °C. Pelajić je upozorio da će sutra biti još toplije, uz maksimalne vrijednosti oko 38 °C i duž većine obale.

Naglasio je da je riječ o iznimnoj vrućini čak i za najtopliji dio godine, koja predstavlja veliku opasnost za zdravlje ljudi. Dodao je da crvena i narančasta upozorenja treba shvatiti ozbiljno jer se ne odnose samo na ranjive skupine, nego na cijelu populaciju. "Nikad ne znate tko može nastradati od iznimne topline", poručio je Pelajić.

– Kod toplinskih valova nema dramatičnih prizora poput tuče ili oluje, no posljedice su ozbiljne. Podaci iz bolnica pokazuju da se smrtnost povećava i da je u izravnoj korelaciji s visokim temperaturama. To je tihi problem toplinskih valova – uzrokuju velik broj smrtnih slučajeva, ali bez vidljivih i naglih znakova opasnosti, istaknuo je.

Ljetna temperatura porasla je za 2 do 3 stupnja

Treći ovogodišnji toplinski val zahvatio je Hrvatsku, a Izidor Pelajić upozorava da su oni sve češći i izraženiji te da se taj trend može očekivati i u budućnosti, piše HRT.

– U odnosu na vrijeme naših baka, primjerice u Zagrebu, prosječna ljetna temperatura porasla je za 2 do 3 stupnja. Nekada su maksimalne srednje vrijednosti u najtoplijem dijelu ljeta bile oko 27 stupnjeva, a sada se sve češće prelazi 30. Takvi ekstremi postaju još topliji i bit će ih više, rekao je Pelajić.

Danas je na snazi crveno upozorenje za riječku, kninsku i splitsku regiju, dok će se sutra na kopnu vrućina smanjiti te će biti uglavnom zeleno upozorenje. Ipak, na Jadranu će situacija biti drukčija – večeras počinje bura koja će donijeti toplije jutro i još neugodniji osjećaj vrućine, pa će crveni alarm ostati na snazi.

– Zbog kombinacije toplih noći, akumulacije vrućine i vrlo visokih dnevnih temperatura, svi obalni krajevi ostat će pod crvenim upozorenjem, dok će kopno imati kratki predah do četvrtka. Potom će se i tamo vratiti neugodna vrućina, istaknuo je.

Pelajić je poručio da konkretnijeg osvježenja i kiše nema prije idućeg tjedna, a do tada će anticiklona donositi topao zrak sa Sjeverne Afrike.

– Ovo vruće vrijeme može donijeti teške posljedice, zato upozorenja treba shvatiti ozbiljno, naglasio je.