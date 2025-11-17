Nevrijeme stvara probleme na cestama, mogući su odroni

Vjetar i nevrijeme stvaraju probleme u prometu. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Lici. Mogući su odroni.

Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja i zastoji mogući su u zonama radova. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Vjetar stvara probleme:

zbog vjetra na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle (I. skupina), dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (II. skupina)

samo za osobna vozila otvorena je dionica Jadranske magistrale (DC8) između čvorova Prapratno i Doli