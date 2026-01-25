Close Menu

Nevolje na moru, u prekidu trajektne i katamaranske linije

Nadležni apeliraju na građane da, ako nisu u nuždi, odgode putovanje te poručuju da će o svim eventualnim promjenama pravodobno obavijestiti javnost

Nepovoljni vremenski uvjeti i dalje uzrokuju poremećaje u pomorskom prometu na jugu Hrvatske, no stanje na pojedinim linijama postupno se normalizira.

Trajektna linija 634 Korčula – Orebić, koja je ranije bila u prekidu zbog jake plime i nemogućnosti pristajanja u Orebiću, ponovno je uspostavljena. Nakon neuspjelog pokušaja pristajanja i povratka trajekta Supetar, linija je u međuvremenu nastavila plovidbu.

Putnicima se i dalje preporučuje oprez te praćenje službenih obavijesti zbog promjenjivih uvjeta na moru.

S druge strane, katamaran na relaciji Vis – Split danas, 25. siječnja, neće isploviti u 18 sati zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Kako je obaviješteno putnicima, katamaranska linija nastavlja se sutra ujutro prema redovitom plovidbenom redu.

