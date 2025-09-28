NEVJEROJATNO Signalna raketa jučer je pogodila i ženu na svadbi u Makarskoj, teško je ozlijeđena

Jučer, 27. rujna oko 18 sati u Makarskoj, Kačićev trg, na prostoru ispred katedrale tijekom održavanja vjenčanja najvjerojatnije je aktivirana signalna raketa koja je ozlijedila žensku osobu koja je bila gošća na vjenčanju, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Pružena joj je liječnička pomoć, utvrđena teška tjelesna ozljeda te je hospitalizirana.

O događaju je izvješteno državno odvjetništvo, obavljen je očevid te se provodi daljnje kriminalističko istraživanje.