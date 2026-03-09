Nevjerojatno! Prva stotka nakon porodiljnog dopusta i odmah državni naslov za Nikolinu Šustić Stanković

Proteklog vikenda u Slavonskom Brodu u organizaciji Ultramaraton kluba Mazator održano je pojedinačno i ekipno prvenstvo Hrvatske u trčanju na 100 kilometara. Na utrci je nastupilo i 5 trkačica i trkača MK “Marjan” iz Splita koji su i ovom prilikom ostvarili iznimne rezultate.

U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Nikolina Šustić Stanković koja je 100 kilometara istrčala za 7:25:25 ispred cura iz AK “Sljeme” Veronike Jurišić s rezultatom 8:10:17, te Lene Bahat s vremenom 8:25:26. Treba napomenuti da je Nikolini ovo prva stotka nakon porodiljnog dopusta i odmah titula državne prvakinje!

U muškoj konkurenciji još jedan uspjeh za MK “Marjan”. Zdravko Jadrijev novi je stari državni prvak koji je naslov obranio s vremenom 7:14:59 ispred Renata Dasovića iz UMK “Mazator” Slavonski Brod koji je utrku završio za 7:23:38 te Vedrana Kelemena iz AK “Maratonjare” Kutina s rezultatom 7:44:46. Marinko Čubrilo iz MK “Marjan” utrku je završio kao četvrtoplasirani s vremenom 7:56:01.

Prava mala drama odigrala se u ekipnom poretku. U muškoj konkurenciji naslov su zaslužili trkači AK “Sljeme” iz Zagreba s ukupnim vremenom 24:23:53 (Radanac 7:58:14, Vlašić 7:59:42, Đogolović 8:25:57), dok su se tri sljedeće ekipe poredale u manje od 12 minuta. Drugo mjesto za MK “Marjan” osigurao je Dinko Santini koji je svojim osobnim rekordom 9:47:53 kreirao ključnu prednost od 32 sekunde ispred ekipe iz Kutine. Na kraju MK “Marjan Split 24:58:53 (Jadrijev 7:14:59, Čubrilo 7:56:01, Santini 9:47:53), a AK “Maratonjare” Kutina 24:59:25 (Kelemen 7:44:46, Marković 8:25:34, Lukačević 8:49:05).

Među curama naslov je rezerviran za AK “Sljeme”. Ove godine s rezultatom 25:06:46 (Jurišić 8:10:17, Bahat 8:25:56, Vrdoljak 8:30:33).

Osim utrke drzavnog prvenstva na 100 kilometara, održana je i utrka na 50 kilometara u kojoj je u apsolutnoj konkurenciji pobijedila Splićanka Nataša Šustić s rezultatom 3:31:02.