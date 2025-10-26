NEVJEROJATNO Pogledajte koliko pakiranje Vegete košta u Dubaiju

Zašto je u Dubaiju Vegeta jeftinija nego kod nas u hrvatskim dućanima. Strašno, kazao je čitatelj 24 sata koji je u jednom od dućana u Dubaiju naišao na poznati hrvatski proizvod. Šokirala ga je cijena.

- Na polici imaju više pakiranja Vegete. Ovo je cijena Vegete od 400 grama u Carrefouru, njihovom prodajnom centru. Njima je 400 grama 12.79 Dirhama što je po nekom srednjem tečaju otprilike 2.99 eura - kazao je čitatelj.

Provjerili su cijene iste Vegete u nekoliko trgovačkih lanaca. Cijena pakiranja od 400 grama iznosi 3,79 eura.