Nevjerojatno Marjanovo finale na europskom taekwondo prvenstvu

Nova dva odličja za splitski taekwondo klub Marjan stižu sa europskog prvenstva za mlađe seniore koje se održava u Prištini. Štoviše riječ je o Marjanovom finalu na europskom prvenstvu.

Nakon bronce Magdalene Matić prvog dana, do novih medalja stigle su Maja Srhoj i Mila Mastelić, obje u kategoriji do 73 kilograma. Mila Mastelić je prvakinja Europe, a Maja Srhoj srebrna.

Maja Srhoj je u prvom kolu slavila protiv Španjolke Julije Fernandes, u drugom je pobijedila Turkinju Elifnaz Koseoglu, a u polufinalu još jednu Turkinju Ersin Yusru.

S druge strane ždrijeba Mila Mastelić je slavila protiv Hrvatice Sare Žižić, u četvrtfinalu je bila bolja od Grkinje Ntove Eirini, a u polufinalu i od Poljakinje Julije Nowak. Klupski finale pripao je Mastelić s 2:1 protiv Srhoj.

Ovo je četvrta medalja za Milu Mastelić na europskim prvenstvima za mlađe seniorke te četvrto finale. Rezime je dva zlata i dva srebra. Maji Srhoj je ovo treće veliko odličje, nakon srebra na europskom kadetskom i nedavnog naslova europske juniorske prvakinje stiglo je srebro na europskom za mlađe seniorke iako je još cijelu sljedeću godinu juniorka.

Svakako vrijedi spomenuti i da je brončana Poljakinja Julija Nowak članica Taekwondo kluba Marjan tako da Marjan u kategoriji do 73 kilograma u Split nosi zlato, srebro i broncu.