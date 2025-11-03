Nevjerojatno, ali istinito: Ovo je benzinska u Hrvatskoj na kojoj stotine vozača natoče gorivo i pobjegnu!

U posljednje vrijeme svake se godine bilježi najmanje 50-ak drskih krađa goriva s iste benzinske postaje u našoj zemlji.

Zvuči doista nevjerojatno, ali je tako. Ne prođe tjedan da barem jedna nepoznata vozačica ili vozač na toj benzinskoj ne natoči gorivo i onda zbriše netragom bez plaćanja. U turističkoj sezoni krade se i više nego uobičajeno.

Riječ je o benzinskoj postaji Petrola na autocesti Zagreb – Karlovac kod Donjeg Desinca. Onoj benzinskoj koja ima McDonald’s i na koju ste sigurno već stajali. Ako nas pitate kako je moguće da vozači već godinama nekažnjeno kradu gorivo na toj benzinskoj – reći ćemo vam da nemamo pojma, piše Danica.hr.

REKORD U KOLOVOZU

Kao što to nikako ne mogu odgonetnuti ni zaposlenici Petrola u Donjem Desincu te službenici krim-policije koji već godinama, zapravo desetljećima, uzalud tragaju za fantomskom “naftobandom”, kako smo ih odlučili nazvati zbog učestalosti drskih krađa.

Pogledajte, molimo vas, samo statistiku krađa u protekla četiri mjeseca, kad je ukupno više od 20 vozačica i vozača zbrisalo nakon točenja goriva. U subotu, 25. listopada, oko 12 sati policija je primila dojavu o krađi goriva na benzinskoj postaji u Donjem Desincu, na autocesti A1. Nepoznati vozač natočio je gorivo i pobjegao bez plaćanja.

Drugi dan, u nedjelju oko 12.45 sati opet isto: na benzinskoj postaji Donji Desinec na A1 “nepoznati vozač natočio je gorivo i udaljio se ne plativši račun”. U četvrtak, 30. listopada krađa se na istome mjestu po istom obrascu bilježi oko 22.40 sati. Policija kaže kako traga za vozačem.

Tijekom rujna zabilježene su četiri krađe goriva na benzinskoj u Desincu. Zanimljivo je kako se to događa bez obzira na doba dana: od 9 ujutro preko 17 sati popodne do 20 sati navečer. U kolovozu je pak sa osam krađa oboren mjesečni rekord – učinili su to vozači osobnih i kombi vozila. Najranija krađa bilježi se u 4 ujutro u ponedjeljak.

Dobar glas

Srpanj je bio tek nešto ‘siromašniji’ po krađama: prema policijskoj statistici, bilježi se ukupno šest točenja i bježanja u tom ljetnom mjesecu. Krađe su se događale od 5 ujutro do 22 sata navečer, otkrivaju u Policijskoj upravi, piše Danica.hr.

U policiji ističu kako su kriminalistička istraživanja u tijeku i da se traga za nepoznatim vozačicama i vozačima. Ostaje, međutim, nejasno, kakva je razina zaštite od krađa na Petrolovoj benzinskoj. Odnosno, što rade nadzorne kamere i zaštitari.

Kako god bilo, fantomska “naftobanda” očito je jako dobro upoznata sa sigurnosnim propustima na benzinskoj u Donjem Desincu i to već godinama obilato koristi. A sudeći po učestalosti krađa koje očito rastu – “dobar glas” daleko se pročuo.