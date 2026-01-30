Nevjerojatni Đoković povraćao pa ušao u finale: ‘Još ne mogu vjerovati, idem spavati’

Đoković je slavio 3:6, 6:4, 4:6, 6:4, 6:4 i na kraju meča jedva stajao na nogoma. Tijekom meča je umalo ostao bez svijesti, bilo mu je zlo, povraćao je, uzeo i lijekove, da bi na kraju uspio pobijediti.

– Nemam riječi. Ovo je najbolja atmosfera u Australiji koju sam ikad osjetio – rekao je Đoković, nakon što je publika skandirala “Nole, Nole”.

– Ovo mi je jedna od najvećih pobjeda u nekoliko posljednjih godina. Sinner je sjajan igrač – rekao je Đoković, koji je uoči meča tvrdio da Sinner i Alcaraz igraju tenis na višem nivou od svih ostalih.

– Jesam, rekao sam da je sjajan, ali ne i da je nepobjediv. Da budem iskren, izgubio sam riječi… Ovo sve proživljavam jako teško. O moj Bože, odakle da počnem… Četiri sata je trajao meč, svi ste bili tu, podsijetilo me na ono što smo Nadal i ja odigrali u finalu 2012. godine, kada smo igrali šest sati. Hvala vam puno što ste bili ovdje i što ste izdržali do kraja. Veliki respekt prema Sinneru, izuzetan tenisač, gurao me do krajnjih limita i ovo je bilo ludo iskustvo – rekao je Novak i nastavio:

– Neke legende su ostale do dva sata, hvala vam. Ne mogu vam se dovoljno zahvaliti na ovoj fenomenalnoj podršci, nevjerojatni ste. Volim naš strastven odnos. Večeras je jedno od mojih najboljih večeri u pogledu atmosfere u Melbourneu – dodao je Srbin.

Susret je završio u dva sata iza ponoći.

– Još ne mogu vjerovati… Idem spavati, ipak sam čovjek u godina – našalio se Novak, piše Nacional.