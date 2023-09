NEVJEROJATNE SCENE IZ DALMACIJE Pastirku i njezino stado ovaca napao vuk: "Ostavi se majku ti kud si doša!"

Štapom je Marija u subotu ujutro obranila sebe i svoje ovce od gladnog vuka.

"Ovce su bile jedno 30 metara od mene. Kad ja vidim on ide prema ovcama, to nije pudlica to je vučina 60 kila. Ja zaviknem one 'nee', ide on u ovce, već ih je zakla ispred sebe ja za njim neće on pustiti ovce", rekla je Marija Karan.

Bila je sama na ispaši pa nije imala koga dozvati u pomoć.

"Svašta sam i govorila psovala 'ostavi se majku ti kud si doša' i odjednom jednu izdvoji iz ovaca i na nju skoči reko 'ostavi je majku ti kud si došao' i ta ovca uteče", ispričala je Marija.

