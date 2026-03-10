Nevjerojatna scena u susjedstvu: usred bijela dana upao ženi u auto i pred svima vodili ljubav

Budvanska policija uhitila je ruskog državljanina S. K. (40) i Bjeloruskinju T. S. (50) nakon što ih je Budvanka prijavila jer su upali u njezin automobil i usred bijela dana u centru grada vodili ljubav naočigled djece i prolaznika.

Oni su sinoć, uz prekršajnu prijavu, privedeni na Sud za prekršaje u Budvi, koji je izrekao novčane kazne od po 500 eura te mjeru protjerivanja s teritorija Crne Gore na godinu dana.

Kako pišu Vijesti.me, privedeni su jučer oko 15:30 jer su se na javnome mjestu ponašali drsko i bezobzirno, te uvredljivo, jer su protivno zakonu ušli u automobil Budvanke.

U policijskoj prijavi navodi se da je ruski državljanin urinirao po Bjeloruskinji, nakon čega ih je Budvanka upozorila da napuste njezin automobil.

Tada su agresivno krenuli prema njoj s namjerom da je fizički napadnu, gestikulirajući rukama u njezinu smjeru i odbijajući napustiti vozilo.

Nakon toga su, kako se navodi u prijavi, seksualno općili na sjedištu automobila dok su vrata bila otvorena, što je uznemirilo građane i djecu koja su se nalazila u blizini i prolazila pokraj vozila, čime su počinili prekršaje prema Zakonu o javnom redu i miru.

Sud za prekršaje izrekao je maksimalne zakonske kazne.