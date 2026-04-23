VIDEO Nevjerojatna scena na splitskom aerodromu: Divlje svinje snimljene kako trče po pisti

U posjedu smo videa koji prikazuje neuobičajenu scenu na području Zračne Luke Sveti Jeronim, na kojem se, kako se čini, u večernjim satima kreće krdo divljih svinja koje prelazi preko uzletno-sletne piste.

Snimka je nastala nešto prije 14 sati, a na njoj se vidi kako se životinje kreću preko piste, što je potencijalno moglo predstavljati opasnost za odvijanje zračnog prometa.

Slični incidenti s divljim svinjama u blizini zračnih luka i naseljenih područja ranije su zabilježeni i u Puli te Zadru.Stručnjaci navode kako se divlje životinje sve češće približavaju ljudskim naseljima i infrastrukturi u potrazi za hranom ili zbog gubitka prirodnih staništa.Takve situacije predstavljaju ozbiljan sigurnosni rizik, kako za zračni promet, tako i za sigurnost građana, budući da mogu dovesti do nepredviđenih i opasnih situacija.

https://youtu.be/ZaRZUFgJAAk