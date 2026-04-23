Nevjerojatna nesreća u Hrvatskoj: 90-godišnjak na romobilu prošao kroz crveno i izazvao sudar

U Ulici Hrvatske Republike u Osijeku u utorak oko 13.05 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao 90-godišnji vozač električnog romobila koji se kretao nogostupom, javlja danas policija.

Dolaskom do zebre nije se zaustavio na crveno na semaforu, već se nastavio kretati preko kolnika te je romobilom udario u automobil kojim je upravljao 70-godišnjak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vozač električnog romobila pao je na kolnik i zadobio lake tjelesne ozlijede. Nije imao kacigu, a oba vozača nisu bila pod utjecajem alkohola. Djedica romobilist bit će kažnjen s ukupno 480 eura, piše Danica.hr.

Za prometnu nesreću ide kazna od 390 eura, za kacigu 30 eura, za vožnju romobilom po površini koja nije namijenjena za promet tim vozilima 30 eura te za crveno na semaforu 30 eura.