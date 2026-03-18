Nevjerojatan jubilej UTIS‑a u Sinju: Slavlje u udruzi koja mijenja živote osoba s invaliditetom

U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Sinj Udruga tjelesnih invalida Sinj (UTIS) jučer je svečano obilježila 20 godina postojanja i djelovanja.

Predsjednik Udruge, Vojislav Barać, u uvodnom govoru istaknuo je kako su dva desetljeća djelovanja obilježena rastom, razvojem i kontinuiranom brigom za osobe s invaliditetom. Naglasio je kako su mnogi izazovi kroz godine uspješno prevladani zahvaljujući snažnoj podršci pojedinaca i Grada Sinja.

Predsjednik Barać posebno je zahvalio svima koji već 20 godina aktivno sudjeluju u radu UTIS‑a, naglasivši kako je upravo njihova ustrajnost i nesebična pomoć temelj razvoja Udruge.

Zahvalio je fra Boži Vuleti, koji je bio prisutan na osnivačkoj skupštini UTIS‑a i od samih početaka pružao podršku, pratnju i razumijevanje. Barać je naglasio da su prve godine rada bile iznimno zahtjevne. Istaknuo je dr. Anitu Šimac Rako, jednu od osnivačica Udruge, koja je tijekom svih dvadeset godina bila stalno prisutna, dostupna i predana radu s članovima i korisnicima. Posebno je zahvalio gradonačelniku Miru Bulju, koji je dao presudan doprinos rješavanju prostornog pitanja Udruge. Grad Sinj ustupio je UTIS u nove prostorije na adresi Luka 7, uz osiguranje potpune prilagodbe osobama s invaliditetom. Time je riješen dugogodišnji problem koji je opterećivao rad Udruge.

„Ovo je bio jedan od gorućih problema Udruge i sada napokon možemo kvalitetno, sigurno i dostojanstveno provoditi naše programe. Zahvaljujem gradonačelniku Bulju na razumijevanju i konkretnoj pomoći“, poručio je predsjednik Barać.

Gradonačelnik Miro Bulj čestitao je UTIS‑u na dva desetljeća predanog rada te istaknuo kako Udruga skrbi o iznimno velikom broju korisnika kroz programe osobne asistencije, pomoći u kući i pomoći u nastavi. „Osobe s invaliditetom i njihove obitelji zaslužuju punu podršku. Drago mi je što smo kao Grad mogli riješiti pitanje prostora Udruge i što ste danas u mogućnosti raditi u primjerenim uvjetima. Grad Sinj će vam i dalje biti partner i potpora“, poručio je.

Dr. Anita Šimac Rako osvrnula se na proteklih 20 godina rada, posebno na same početke i izazove koji su pratili razvoj UTIS‑a. Pohvalila je uspjehe Udruge, zahvalila svim zaslužnima na predanom radu te poručila kako će im biti podrška i u godinama koje dolaze.

U svom obraćanju, fra Bože Vuleta izrazio je zadovoljstvo što je Udruga izrasla u snažnu organizaciju koja pruža podršku velikom broju osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Istaknuo je kako ga je posebno dirnulo vidjeti koliko su daleko stigli od male skupine ljudi koja je bila prisutna na osnivačkoj skupštini. Govorio je o radu s ljudima u potrebi, naglašavajući da takav rad povezuje čovjeka s najdubljim vrijednostima i omogućuje mu da pronađe smisao. Zaželio je Udruzi mnogo uspjeha u daljnjem djelovanju.

Skupština je nastavila rad prema predviđenom dnevnom redu te jednoglasno usvojila:

- izvješće o radu za 2025. godinu

- financijsko izvješće

- izvješće Nadzornog odbora

- plan rada i financijski plan za 2026.

Obilježavanje su dodatno uveličali i zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta,, ravnateljica Centra Juraj Bonači Petra Samardžić te mnogi drugi podržavatelji i članovi Udruge. Vojo Barać na kraju se zahvalio i članovima Crvenog križa Sinj na ustupljenim prostorijama i pomoći za organizaciju godišnjice.