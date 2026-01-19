Nevjerojatan humanitarno-avanturistički podvig: Bradata vožnja Extreme već prikupila 50.000 eura, iza sebe ima 13.500 kilometara

Dok većina zimu provodi u toplini doma, Željan Rakela, predsjednik BMW MK Dalmacija i idejni začetnik projekta „Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme“, ispisuje jednu od najsnažnijih humanitarno-avanturističkih priča u regiji. U manje od dva mjeseca od početka akcije prikupljeno je čak 50.000 eura, a u samo 19 dana vožnje Rakela je na motociklu prešao 13.500 kilometara.

Na 19. dan vožnje, 18. siječnja 2026., Rakela je na dionici autoceste Dalmatina, od Svetog Roka do Vrgorca, odvozio novih 900 kilometara, unatoč snažnom vjetru i zimskim uvjetima. Ukupna kilometraža projekta neprestano raste, no u fokusu cijele priče nisu brojke na brojaču, već cilj – pomoć Županijska liga protiv raka – Split.

Prkos zimi, vjetru i umoru

U posljednja tri dana Rakela je odvozio čak 2.400 kilometara, potvrđujući da je Bradata vožnja Extreme projekt koji ne poznaje pauzu. Unatoč hladnoći, buri i fizičkom naporu, tempo ne jenjava.

„Mnogi su mi govorili da će nakon Nove godine donacije ići sporije. Ja sam vjerovao u projekt, u ljude i u energiju koju nosi ova priča. Danas, manje od dva mjeseca od početka, imamo 50.000 eura i tek smo krenuli“, poručio je Rakela.

Jučerašnju dionicu odvozio je u pratnji prijatelja i klupskih kolega Aljoše Špeca i Ive Petričevića. Iako je prvotni plan bio 600 kilometara, Rakela i Petričević odlučili su „stisnuti zube“ i povećati rutu na 900 kilometara, dok je Špec morao ranije odustati zbog nedavne ozljede.

Velika srca iza svakog kilometra

Svaki prijeđeni kilometar u ovom projektu nosi ime i priču donatora. Današnjih 900 kilometara odvezeno je u čast i zahvalu brojnim građanima koji su podržali projekt, a samo njihove donacije iznosile su ukupno 920 eura. Iza svakog imena stoji osobna poruka podrške, povjerenja i solidarnosti.

Posebno se istaknuo Marin Šiškov, vozač BMW-a GSA, koji se osobno javio s željom da upozna Rakelu i najavio donaciju od 1.000 eura. Nezavisni sindikat radnika prometa uplatio je 365 eura, dok su dodatnu snažnu podršku dali i Rakelini prijatelji projekta, s pojedinačnim donacijama od tisuću i više eura.

Projekt koji traje 24 sata dnevno

Iako će pojedine dane iskoristiti za odmor od vožnje, Rakela ne staje. Vrijeme koristi za dogovore oko prezentacija projekta, novih suradnji i dodatnih aktivnosti prikupljanja sredstava.

„U ovom projektu sam 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, 365 dana u godini. Kad ne vozim – dogovaram prezentacije i prikupljam donacije. Cilj je prevelik da bih usporio“, ističe.

Do krajnjeg cilja ostalo je još više od 100.000 kilometara, ali poruka je već sada jasna – Bradata vožnja Extreme odavno je prerasla u pokret koji povezuje ljude, budi empatiju i pokazuje snagu zajedništva.

Svi koji se žele uključiti u Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme mogu to učiniti putem službenih kanala projekta i postati dio priče koja inspirira i spašava živote.