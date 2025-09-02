Nevjerojatan dan za hrvatski tenis: Luka briljirao u Italiji, Split puca od ponosa

Nakon osvajanja naslova u Comu, Luka Mikrut nastavio je pobjednički niz i na jakom ATP Challengeru u austrijskom Tullnu nagradnog fonda 145.250 eura. Mladi je Splićanin u prvom kolu preokretom svladao Čeha Zdeneka Kolara, 278. na ATP listi - 5:7, 6:2, 6:3.

Luka je na putu do novog uspjeha zabio 14 asova uz 66 posto prvog servisa, a iskoristio je tri od osam break-lopti (Kolar jednu od četiri).

Sljedeći suparnik bit će mu četvrti nositelj, Argentinac Marco Trungelliti, 183. tenisač svijeta.