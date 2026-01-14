NEUGODNO IZNENAĐENJE Legendarni Peco trajno zatvorio svoja vrata

Nakon gotov četiri desetljeća pekara Riva u Kaštel Kambelovcu, poznatija kao Peco više ne radi. Trajno je zatvorena ova pekara koja će ostati zapamćena po najboljem bureku ne samo u Kaštelima nego i šire. Pekara je to kroz koju su prošle generacije. Popularnost pekare nije jenjavala sve ove godine od kad ju je otvorio Frok Pecolaj koji je sa svojom suprugom u njoj i penziju dočekao.

Bila je mjesto ne samo izvrsnog bureka, nego i mjesto druženja mladih. Gotov da nema osobe u gradu koja bar jednom nije probala burek u Pece. Mnogi su čak iz Splita dolazili kako bi nakon izlaska u ranim jutarnjim sati pojeli svježe pečeni burek, piše portal grada Kaštela.

Razlozi zatvaranja Pece poznati su samo najbližima obitelji, jer su još u rujnu 2025. godine tražili radnika za stalni radni odnos. No, već sredinom prosinca bilo je nagovještaja o zatvaranju. Što se i dogodilo s 31. prosincem 2025. godine. Obavijest o zatvaranju Pece istaknuta je i na vratima objekta i prostor je već oglašen za iznajmljivanje s datumom 1. siječnja 2026. godine.