Netko je osvojio 50.000,00 eura!

U večerašnjem izvlačenju 103. kola igre Loto 7 izvučeni su brojevi: 2, 6, 9, 11, 13, 31, 34 i dopunski broj 5, koji su jednom igraču donijeli dobitak 6+1 u iznosu od 50.000,00 eura.

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Hrvatska Lutrija, Martićeva 70, Zagreb.

Sretni dobitnik je odigrao sistemski listić od 8 kombinacija, 8 kola pretplate i uplatio iznos od 64,00 €.

Sljedeće izvlačenje za igru Loto 7 je u subotu, 27.12.2025., a jamčeni glavni dobitak iznosi 1.000.000,00 eura.