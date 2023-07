Netko je na Gršu u Trilju bacio bocu, on zaustavio koncert: "Oš da ti iščupam glavu?"

Naime, netko je na pozornicu usred nastupa počeo bacati plastične boce na repera. On je na to zaustavio nastup. "Ajde dođi vamo, ti, ti! Tko je bacio boce? Oš da ti glavu iščupam? Što bacaš boce? Nisam ti ja Voyage, nemoj to raditi!" viknuo je vidno ljutit Grše. Publika je na to počela vikati kao znak podrške reperu.

"Ajmo dalje", rekao je zatim. Snimka incidenta pojavila se na TikToku. Ipak, čini se da događaj Grši nije pokvario dojam jer je na Instagramu nakon koncerta napisao: "Hvala vam od srca za ovu emotivnu večer, prvi put u svom gradu i svom mistu. Dugo se neće slegnit emocije i utisci. Hvala Vam na svoj podršci i ljubavi. Volin Vas puno."

Podsjećamo, posljednjih mjeseci diljem svijeta pojavio se trend bacanja stvari na glazbenike na koncertima. Među žrtvama su bili Harry Styles, Drake, Bebe Rexha... Gotovo da ne prođe tjedan, a da se ne dogodi da netko ne baci neki predmet na nekog od svjetskih izvođača, piše Index.