Netko je iz Dalmacije osvojio 80.000 eura

U večerašnjem, 326. kolu Hrvatske lutrije u igri "Sve ili Ništa" izvučeni su brojevi 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 i 20, a jedan igrač iz Zadra osvojio je dobitak "0 – Ništa" u iznosu od 80.000 eura.

Sretni dobitnik odigrao je četiri kombinacije. Iako u izvlačenju nije pogođen nijedan od izvučenih brojeva, upravo mu je ta kombinacija donijela najveću vrijednost dobitka. Za uplaćenih 5,20 eura igrač je ostvario dobitak od 80.000 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Ulici 4. gardijske brigade 69 u Zadru.

Sljedeće izvlačenje igre "Sve ili Ništa" na rasporedu je u nedjelju, 23. studenoga 2025. godine.