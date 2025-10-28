Netanyahu naredio udare na Gazu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je svojoj vojsci da odmah pokrene napade na područje Gaze.

Do toga dolazi nakon što su izraelske vlasti priopćile kako posmrtni ostaci koje je Hamas sinoć predao zapravo pripadaju taocu koji je već bio pokopan u Izraelu, a ne jednom od 13 talaca čija su tijela još uvijek u Gazi.

U priopćenju iz premijerova ureda navodi se: "Nakon održanih sigurnosnih konzultacija, Netanyahu je zapovjedio vojnom vrhu da hitno započne s intenzivnim udarima u Pojasu Gaze."

Netanyahu je ovu odluku objavio ubrzo nakon što je izraelska vojska izvijestila da su pripadnici Hamasa otvorili vatru na njihove snage u južnom dijelu Gaze. "Danas su izraelske postrojbe napadnute u Rafahu, nakon čega su odgovorile na vatru", izjavio je vojni dužnosnik.