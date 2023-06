Nestvarna Lena Stojković nastavlja oduševljavati sportski svijet: Osvojila je peto zlato

Nastavljaju se nestvarni rezultati članice splitskog Marjana Lene Stojković i u Poljskoj na poprištu europskih igara.

Mlada je Splićanka stigla do svog petog velikog zlata u nizu u kategoriji do 46 kilograma i nakon dva naslova svjetske prvakinje i dva naslova europske prvakinje u Krakowu stigla do naslova pobjednice europskih igara koje su u Taekwondou iznimno jake jer okupljaju 32 najboljih Europljana u svakoj kategoriji sa svjetskih rang lista. U prijevodu, europske igre imaju i bodovnu težinu i kvalitetu kao europsko prvenstvo.

Najbolja sportašica Hrvatske u izboru HOO-a za 2022. godinu je tako još jednom i u 2023. godini potvrdila da je s razlogom najbolja hrvatska sportašica. U nepunih mjesec dana je obranila naslov prvakinje svijeta te uspjela zadržati formu i koncentraciju i stići do zlata na Igrama.