Nešto novo iz Hajduka što će zanimati mnoge: Prvi u Hrvatskoj kreću s ovakvim aukcijama

HNK Hajduk otvara službenu platformu za aukcije, na kojoj navijači i kolekcionari mogu pristupiti rijetkim i autentičnim predmetima iz bogate povijesti Kluba. Na aukcijama će biti dostupni nošeni i potpisani dresovi, ekskluzivni suveniri i druge memorabilije koje nose autentičan trag Hajduka, njegovih igrača i važnih trenutaka.

Aukcijski model omogućuje transparentan i ravnopravan način sudjelovanja, a svaki zainteresirani kupac ima priliku kupiti proizvod iznimne vrijednosti i postati dijelom Hajdukove povijesti. Ekstenzija platforme je dizajnirana tako da svi postupci, od registracije do nadmetanja, budu sigurni, jednostavni i jasni, a ponuda će se nadopunjavati na tjednoj bazi.

Hajduk je pritom prvi i jedini klub u Hrvatskoj koji samostalno provodi ovakav projekt, pružajući navijačima jedinstvenu priliku da dođu do predmeta do kojih je inače gotovo nemoguće doći.

Prvi eksponat na aukciji je potpisani dres Rokasa Pukštasa, nošen u prvom poluvremenu utakmice protiv Slaven Belupa, u kojoj je postigao pogodak. Aukcija traje 72 sata od objave, a za sudjelovanje je potrebna registracija na službenom Hajduk webshopu.

Od ukupnog prihoda od aukcija 15% bit će donirano humanitarnom klubu navijača Hajduka ‘Bilo srce’, čime navijači kroz sudjelovanje u aukcijama istovremeno podržavaju i plemenite ciljeve.

Hajdukove aukcije tako postaju mjesto gdje se povijest, ekskluzivnost i navijačka strast susreću - prilika da svaki kolekcionar postane dio priče najvećeg hrvatskog nogometnog kluba.

Više informacija o aukcijama i pravilima sudjelovanja dostupno je na: https://shop.hajduk.hr/pravila-aukcije