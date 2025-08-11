Nešto nije OK s Facebookom. Imate li vi problema?

Korisnici Facebooka diljem svijeta, uključujući i Hrvatsku, danas su prijavili probleme s korištenjem ove društvene mreže. Prema dojavi korisnika, najčešći su problemi povezani s pristupom web stranici i učitavanjem sadržaja, a dio korisnika ne može uopće uploadati fotografije ili videozapise.

Poteškoće su zabilježene tijekom večeri, a korisnici ih masovno prijavljuju putem drugih društvenih mreža i platformi za praćenje statusa internetskih servisa.

Za sada iz Mete, vlasnika Facebooka, nije stiglo službeno priopćenje o uzroku problema niti o vremenu potrebnom za njihovo otklanjanje.

Je li vam sve OK s Facebookom? Nije u redu

Sve je OK