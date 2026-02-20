Nestašica lijekova u Hrvatskoj, evo kojih i kada će ponovno biti dostupni

Pliva je izvijestila o nestašici tri poznata lijeka kojih privremeno neće biti na hrvatskom tržištu.

Kako su naveli u hrvatskom farmaceutskom divu, dogodila se nestašica lijeka Andol PRO 100 mg, 30 tableta u blisteru, djelatne tvari acetilsalicilatna kiselina. Razlozi su povezani s distribucijom, a lijeka neće biti do 23. veljače.

Inače, Andol PRO koristi se za sprječavanje srčanog i moždanog udara u bolesnika koji su to već preboljeli. Uzima se i za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka nakon određenih vrsta operacija na krvnim žilama, tumače u Agenciji za lijekove.

Od petka pak pa sve do 15. svibnja neće biti lijeka Pramipeksol Pliva 0,26 mg, 30 tableta u blisteru, djelatne tvari pramipeksoldiklorid hidrat. Lijek se primjenjuje u liječenju simptoma primarne Parkinsonove bolesti kod odraslih. Nestašica je povezana s proizvodnjom.

Dogodila se i nestašica epileptika Lakozamid Pliva 150 mg, 56 tableta u blisteru, djelatne tvari lakozamid. Razlozi su povezani s proizvodnjom, a lijeka neće biti do 30. ožujka.