Nestalog muškarca u trogirskom zaleđu tražili dronova i potražnim psom. Pronađen u vidno zbunjenom stanju

U ranim poslijepodnevnim satima danas je pokrenuta potraga za stranim turistom koji se udaljio od mjesta boravka na području Trogira. Policijska postaja Trogir zatražila je pomoć HGSS Stanice Split, točnije potražne sekcije, uključujući K9 tim i pilote bespilotnih letjelica.

Na teren su osim HGSS-a izašli i trogirski vatrogasci te policija. Potraga je usmjerena prema području Segeta Gornjeg, gdje je mantrail pas krenuo tragom nestale osobe.

Ubrzo je stigla informacija kako se turist, u vidno zbunjenom stanju, kreće glavnom cestom prema mjestu gdje je bio smješten. Time je potraga sretno završena u poslijepodnevnim satima.

– Ovim putem zahvaljujemo vatrogascima i policiji na odličnoj suradnji – poručili su iz HGSS-a Split.