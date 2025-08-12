Bura odnijela curu na SUP dasci u Dalmaciji, spašavao je HGSS

Sinoć oko 22.40 sati, putem Centra 112, Lučka kapetanija Karlobag dojavila je da je jaka bura s područja Lukovog Šugarja odnijela mlađu žensku osobu na dasci za veslanje (SUP) prema otoku Pagu.

Odmah po dojavi, osam članova Hrvatske gorske službe spašavanja krenulo je prema Pagu, gdje su im se u potrazi pridružili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Pag te vatrogasci iz DVD-a Pag, DVD-a Novalja i DVD-a Sv. Martin iz Povljane.

Tijekom pretrage obale, 25-godišnjakinja je ugledala svjetla spašavatelja i uspjela ih dozvati, upravo u trenutku kada je bura nakratko oslabila. Spašavatelji su ubrzo došli do nje. Bila je dobrog općeg stanja, s manjim posjekotinama na stopalima, pa su joj dali suhu i toplu odjeću te obuću i dopratili je na sigurno.

Iz HGSS-a zahvaljuju svim paškim vatrogascima koji su sudjelovali u akciji i upozoravaju da bura na moru može biti iznimno opasna te pozivaju građane da svoje aktivnosti planiraju prema vremenskoj prognozi i budu oprezni.