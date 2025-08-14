HGSS spasio unesrećenog muškarca na kupalištu

Dana 13. kolovoza 2025. u 18:35 sati dežurni telefon HGSS-a zaprimio je dojavu o unesrećenom muškarcu (79) na kupalištu Bugovina u mjestu Čilipi. Muškarac je izvučen iz mora na obalu s ozljedama, a na terenu su se već nalazili mještani, pripadnici DVD-a Čilipi i policija, koji su započeli pružanje prve pomoći.

Članovi HGSS-a ubrzo su pristupili intervenciji te pružili dodatnu pomoć u zbrinjavanju i transportu ozlijeđenog. U 19:51 sati unesrećeni je predan timu Hitne medicinske pomoći na daljnju medicinsku obradu.

Iz HGSS-a zahvaljuju mještanima i DVD-u Čilipi na brzoj reakciji i uspješnoj suradnji tijekom intervencije.