Nestali Hrvat likvidiran je u Boliviji. Poznat je pod nadimkom Coco, a kraj njega su bila još dva leša

Marco Skerbec, Riječanin rođen 1992. godine, kojem se 8. kolovoza gubi svaki trag u Južnoj Americi, likvidiran je u Santa Cruzu u Boliviji prošle subote zajedno s državljaninom Srbije Miljanom Đekićem (38) iz Niša i Vanjom Miloševićem i Dejančem Lazarevskim (43) zvanim Makedonac, koji je kod sebe imao bugarsku putovnicu.

Skerbec, s obzirom na to da je bio na tjeralici, imao je lažni identitet i moguće je da je upravo on imao kod sebe isprave na ime Vanja Milošević jer, kaže Jutarnjem listu dobro upućen izvor, imao je nekoliko lažnih identiteta pod kojima je boravio u Boliviji.

On je zajedno s njima išao na sastanak kada su likvidirani prošle subote nedaleko od grada Santa Cruz u Boliviji.

Bolivijska policija našla je njihova tijela u kuhinji iznajmljene kuće nakon što su susjedi prijavili da iz nje dopiru glazba i uznemirujući krici. Tijela su bila zamotana u crne najlonske vreće, najvjerojatnije pripremljena za prijevoz na drugu lokaciju, otkrili su policijski izvori.

Bolivijski istražitelji sumnjaju da su državljani Srbije i Makedonac ubijeni zbog sukoba narkoklanova, odnosno da je motiv surove likvidacije trgovina kokainom. U Nišu su susjedi Miljana Đekića, poznatog kao Hitri, bili šokirani informacijom o njegovoj smrti u Boliviji, no ne i činjenicom da je bio uključen u krijumčarenje kokaina, što je, kako kažu, bila javna tajna.

I dok se od bolivijske policije još čeka službena informacija, na stranici Nestali uz njegovu je fotografiju objavljeno da se radi o muškarcu kestenjaste kose i ovalnog lica. Od osobitih znakova prilikom nestanka navedeno je da na lijevom ramenu ima tetovažu sidra, na prsima tetovažu kćeri, a na desnoj podlaktici tetovažu na glagoljici.

Iako mu je prebivalište u Rijeci, već dulje vrijeme boravi u Boliviji, a nestanak je prijavljen u PU primorsko-goranskoj.

"U slučaju da posjedujete informacije o osobi s fotografije, molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr", naveli su u PU primorsko-goranskoj.

Pretpostavlja se da je, s obzirom na to da je nestanak prijavljen u PU primorsko-goranskoj, Skerbec bio u kontaktu s obitelji i da je nestanak prijavljen tek nakon što se prestao javljati.

U optužnici protiv tzv. kavačkog klana, koju smo 31. kolovoza 2023. dobili na uvid tijekom suđenja u Ljubljani, ime Marka Skerbeca, kao i ime njegove sestre, navedeno je više desetaka puta. Optužnica sadrži popis od 24 imena, među kojima su i neki hrvatski državljani, piše Jutarnji list.

Već na petoj stranici optužnice Specijalnog državnog tužiteljstva Republike Slovenije Marko Skerbec naveden je kao jedan od vođa kriminalne skupine koja je na šifriranoj aplikaciji Sky koristila nadimak Coco. To je, međutim, samo jedan od nadimaka. Kako smo doznali od slovenskih kolega, razlog zbog kojeg Marko nije bio obuhvaćen optužnicom jest taj što tada nije bio dostupan pravosuđu.

U istrazi vođenoj 2020. godine Marco Skerbec i još nekoliko osoba bili su pod tajnim nadzorom policije. Na stotinama stranica optužnice nalaze se snimljeni razgovori u kojima se spominje Marko Skerbec, izvještaji o praćenju, fotografije droge i ruta njezina prevoženja - od Španjolske, Italije, Njemačke do Slovenije i Hrvatske. Također su priložene fotografije s iznosima novca zarađenog od ilegalne preprodaje droge.

Fotografije Marka Skerbeca, koje su objavljene u slovenskoj optužnici (iako su stare pet godina), izgledaju vrlo slično fotografiji objavljenoj na portalu Nestali, koju je objavila riječka policija. Ta je fotografija vjerojatno preuzeta iz MUP-ova sustava osobnih iskaznica.

Marco Skerbec, koji je, s obzirom na to da su za njim bile raspisane tjeralice, imao nekoliko drugih isprava, stradao je u brutalnim obračunima između kavačkog i škaljarskog klana. Taj sukob nije nemilosrdan samo u Srbiji i Crnoj Gori, gdje je nedavno zabilježeno nekoliko brutalnih likvidacija, nego se članovi suprotstavljenih klanova međusobno likvidiraju i u Hrvatskoj, Sloveniji, pa čak i u Španjolskoj. Obračuni su se proširili i na Južnu Ameriku, a neki su zbog straha od osvete pobjegli u zemlje poput Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Pitanje je ostaje li Marco Skerbec jedan od onih koji su pobjegli u inozemstvo - odgovor na to mogla bi dati jedino policijska istraga. Je li sastanak na koji je išao s Đekićem i Lazarevskim bio navlakuša i je li on osoba s lažnim identitetom Vanja Milošević, pitanja su na koja bi odgovor trebala dati istraga, piše Jutarnji list.