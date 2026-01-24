Nestala djevojčica (12) u Splitu

Splitsko-dalmatinska policija traga za nestalom djevojčicom Leom Pavelom (12), koja je nestala danas, 24. siječnja 2026., na području Splita.

Prema dostupnim podacima, Lea Pavela rođena je 11. rujna 2013. u Splitu, hrvatska je državljanka i ima prebivalište u Splitu. Kao osobni opis navodi se da je visoka oko 160 centimetara.

Nestanak se vodi u nadležnosti Policijske uprave splitsko-dalmatinske, a građani koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku djevojčice pozivaju se da odmah kontaktiraju policiju.

Policija apelira: ako posjedujete informacije o ovoj osobi, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite 192. Informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.