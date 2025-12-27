Nestala 75-godišnjakinja: U potragu uključena policija, HGSS i vatrogasci

Policijski službenici Policijske postaje Varaždin zaprimili su prijavu nestanka za Nadu Kaniški, rođenu 1949. godine, iz Lužana Biškupečkog.

Ona se prema prijavi, u petak, 26. prosinca tijekom jutarnjih sati udaljila iz kuće te je oko 11 sati viđena kako izlazi iz šume u Lužanu Biškupečkom, nakon čega joj se gubi trag.

Po zaprimljenoj prijavi, policijski službenici Policijske uprave varaždinske, njih 15, proveli su potragu za nestalom, zajedno sa 30 vatrogasaca, 20 pripadnika HGSS-a, 20-ak mještana i članova obitelji, a u traganje je uključen i pas tragač, uz korištenje drona, no ista za sad nije pronađena.

"Pozivamo građane da ukoliko imaju korisne informacije o nestaloj, isto dojave na broj telefona 192 ili 372-403.

Napominjemo da je nestala žena u trenutku nestanka bila je odjevena u smeđu jaknu, crne hlače i zelenu zimsku kapu te obuvena u kroksice", poručuju iz PU varaždinske.