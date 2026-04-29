Nestala 16-godišnjakinja: Policija traži pomoć građana, jeste li je vidjeli?

Jučer je na području Daruvara nestala 16-godišnja djevojka po imenu Ana Bašić, a njezin nestanak prijavljen je policiji.

Djevojka je visoka oko 168 centimetara i nosi broj obuće 39. Ima ravnu, tamnosmeđu do gotovo crnu kosu i zelene oči. Nos joj je srednje veličine i ravan, uši su srednje, a lice ovalnog oblika. Vitke je građe. U trenutku nestanka bila je odjevena u crnu duksericu i crnu jaknu, uz crni donji dio trenirke te plave tenisice marke Adidas. 

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

