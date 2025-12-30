Nesretnom vozaču, nažalost, nije bilo spasa: Nova nesreća na hrvatskim cestama

U utorak oko 12,30 sati došlo je do prometne nesreće u Svedruži, mjestu zapadno od Krapine, u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, rekli su u Policijskoj upravi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vozač (66), upravljajući osobnim automobilom iz smjera Petrovskog u smjeru Pregrade, u desnom je zavoju izletio s ceste u odvodni kanal i udario u betonsku cijev mosta kolnog ulaza.

Djelatnici hitne pomoći pokušali su reanimirati 66-godišnjaka, ali preminuo je na mjestu nesreće. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagreb, otkrili su iz krapinske policije, javlja Danica.hr.