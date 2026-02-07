NESREĆA U SPLITU Intervenirala policija i hitna: Sudar tri vozila, cesta zatvorena za promet

Zbog prometne nesreće koja se danas oko 10.25 sati dogodila u Solinskoj ulici u Splitu, taj dio prometnice privremeno je zatvoren za sav promet, izvijestila je policija.

Riječ je o dionici od križanja s Hercegovačkom ulicom do Vranjičkog puta, a vozila se preusmjeravaju na obilazne pravce dok traje očevid.

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovala tri vozila, a dvije osobe zatražile su liječničku pomoć. Težina njihovih ozljeda zasad nije poznata.

Na mjestu događaja policijski službenici obavljaju očevid kako bi utvrdili okolnosti sudara, nakon čega će promet ponovno biti normaliziran.