Nesreća u Splitu: Biciklist prevezen u bolnicu

U poslijepodnevnim satima u Splitu došlo je do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđen biciklist.

Prema prvim informacijama, oko 14.05 sati na križanju Dubrovačke i Vukovarske ulice biciklist je pao na kolnik pod još neutvrđenim okolnostima. Na mjesto događaja ubrzo su stigle hitne službe, a ozlijeđeni je prevezen u bolnicu.

Kako doznajemo, biciklist je bio pri svijesti u trenutku pružanja pomoći, no težina ozljeda zasad nije poznata.

Policija je na mjestu događaja te provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ove prometne nesreće.