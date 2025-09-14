NESREĆA U KAŠTELIMA Sudarilo se šest vozila, sve službe na terenu

Večeras oko 19.50 sati na raskrižju državne ceste D8 u Kaštel Sućurcu dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo šest vozila.

Prema informacijama iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, jedna je osoba zatražila liječničku pomoć.

Policijski službenici su odmah po dojavi izašli na teren te reguliraju promet na tom dijelu ceste. Kako doznajemo, iako je riječ o većem broju vozila, na ovoj dionici nema većih zastoja.

Na mjestu nesreće provodi se očevid kojim će se utvrditi okolnosti i uzrok nesreće.