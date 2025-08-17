NESREĆA NA MORU Gliser se sudario s brodicom pa se zabio u rivu, šest osoba prevezeno u bolnicu

Bizarna nesreća šokirala je u nedjelju u ranim večernjim satima stanovnike Rovinja i turiste koji su joj svjedočili. Prema pisanju portala IstraIN, oko 19.30 sati na moru je došlo do sudara glisera s drugom brodicom.

Svi ljudi s glisera nakon toga su pali u more, a gliser je počeo nekontrolirano juriti prije nego se zabio u zid rovinjske luke. Valdibora. Na mjesto nesreće odmah su upućene hitne službe - policija, tim hitne medicinske pomoći, vatrogasci te djelatnici Lučke uprave Rovinj.

24sata piše da je na gliseru bilo šest ljudi te da su svi završili na hitnoj. Informaciju im je potvrdio i Evilijano Gašpić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Rovinj.

- Za sada znam da je šest ljudi hitnom prevezeno u bolnicu. Intervencija je još u tijeku - rekao je Gašpić za 24sata.

Prema prvim informacijama, nitko nije teže ozlijeđen, ali svi su u stanju šoka te imaju lakše ozljede od udarca.

Ljudi koji su pali u more, među njima i djeca, ubrzo su se popeli na drugu brodicu koja je sudjelovala u sudaru, a svi se oni, kako neslužbeno doznaje IstraIN, poznaju, odnosno međusobno su u rodu. Dodaju da su građani bili šokirani prizorom nesreće.

Policijski očevid je u tijeku.