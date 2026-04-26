Nesreća na hrvatskim cestama: Poginuo motorist

Oko 12:30 sati na području Pazina dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao motociklist, izvijestila je istarska policija.
Do nesreće je došlo na državnoj cesti DC48, na dionici u blizini raskrižja za Karojbu i Motovun. Zbog intervencije nadležnih službi promet je od 13:15 sati na toj dionici u potpunosti obustavljen.
Policija trenutačno provodi očevid, a više informacija o uzrocima i okolnostima nesreće bit će poznato po njegovu završetku.
