Nesreća na Dalmatini: Promet prema Zagrebu usporen, vozi se uz ograničenje

Na autocesti A1 između čvora Benkovac i čvora Zadar istok, došlo je do prometne nesreće na kolniku u smjeru Zagreba.

Promet se trenutno odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h - javlja HAK.

O stanju na cestama

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Mogući su i odroni.

Povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa, moguća su, na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.