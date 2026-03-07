NESREĆA NA BRZOJ CESTI SOLIN-DUGOPOLJE Jedna osoba završila u bolnici

Danas oko 12,40 sati na cesti D1, smjer Solin-Dugopolje, dogodila se prometna nesreća. Prema prvim informacijama vozač motocikla će biti prevezen na pružanje liječničke pomoći, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Policijski službenici su upućeni na mjesto događaja. U ovom trenutku promet se odvija usporeno.

- Pozivamo vozače na dodatan oprez i strpljene i da ukoliko je to moguće koriste cestu ŽC 6253 (staru klišku cestu) - poručuje PU splitsko-dalmatinska.