NESLUŽBENO: U 16 izuzetih bočica utvrđene su određene nepravilnosti

Neslužbeno, gotovi su rezultati istrage HZJZ-a i u 16 izuzetih bočica utvrđene su određene nepravilnosti. Uskoro bi se trebao obratiti i ministar zdravstva Vili Beroš, piše HRT.

Ivan Gornik, pročelnik Objedinjenog hitnog bolničkog prijma KBC-a Zagreb, rekao je za Vijesti HTV-a kako je jučer razmatrano 6 pacijenata s mogućim posljedicama uzimanja korozivnih tvari, a kod dvije su potvrđene promjene, kod troje su isključene bilo kakve promjene koje su povezane s time, a jedna osoba se obrađuje.

- Konzumirali su gazirana pića, a riječ je o ozljedama sluznice, erozivnim promjenama sluznice, srećom u blažem obliku kod oba pacijenta. Riječ je uglavnom o mlađim osobama, objasnio je.

Poručio je da se simptomi pojavljuju odmah ili s malom odgodom.

- Nemojte piti, svi koji su pili već su dobili simptome.

Mladić u Rijeci je stabilno - potvrdili su liječnici u riječkom KBC-u.

Uzorci pića uzeti iz riječkog kafića u kojem se prošle subote dogodilo trovanje, dostavljeni su u Odjel za vode Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

- To su službeni uzorci, mi kao ovlašteni službeni laboratorij provodimo analize, nismo još sve analizirali, uglavnom ćemo analizirati. Nismo još sve definirali, uglavnom ćemo analizirati kemijske parametre, to znači teške metale. Rezultate očekujemo tijekom sutrašnjeg dana i te rezultate ćemo onda dostaviti državnom inspektoratu koji je naručitelj ovih analiza, rekla je dipl.ing. Dubravka Marija Kreković, voditeljiica Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane HZJZ.

Iz Coca-Cole su se jučer oglasili s nekoliko priopćenja.

"Svjesni smo slučaja povezanog sa staklenom bočicom Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml. Izražavamo našu duboku zabrinutost i nadamo se brzom i potpunom oporavku osobe uključene u ovaj slučaj. Ponudili smo našu punu podršku i otvoreni smo za suradnju sa svim nadležnim tijelima koja provode istragu. Poslujemo prema najvišim standardima kvalitete i zdravstvene ispravnosti, koji prolaze i kroz redovite vanjske kontrole. Usporedno smo proveli detaljnu internu istragu koja nije pokazala nikakve neusklađenosti u našoj proizvodnji. Dodatno, poslali smo uzorke neovisnom akreditiranom laboratoriju na daljnju analizu", poručeno je iz Coca-Cole.

Što stoji iza ova četiri slučaja, je li riječ o ljudskom nemaru ili namjeri? Je li do kontaminacije došlo u tvornici ili u distributivnom lancu? Odgovore je u Dnevniku dao dekan zagrebačkog Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. Ante Jukić.

- Nenamjerno do kontaminacije ne može doći. Kada se radi ispiranje proizvodnih linija, to se provodi vodenom otopinom kiseline. Nakon toga se neutralizira vodenom otopinom lužine i sve se ispire do neutralnosti, što se i provjerava. Tako da vjerojatnost nastanka incidenta je vrlo, vrlo mala, ali ne može se isključiti. Zbog toga je potrebno uzeti uzorke, napraviti analize i djelovati što je prije moguće. Kada je proizvod provjeren i dobre kvalitete, ne može se isključiti namjerni uzorak, ustvrdio je prof. Jukić.