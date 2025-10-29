NERED NA TRIBINAMA Navijači Cibalie oduzeli Torcidi transparent i zapalili ga

U Vinkovcima je Hajduk izborio prolazak u četvrtfinale Hrvatskog kupa nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca protiv Cibalije, u utakmici koja je završila bez pogodaka u regularnom dijelu i produžecima. No, uz sportski dvoboj, uzavrela atmosfera zabilježena je i na tribinama.
Tijekom završnice susreta došlo je do sukoba između domaćih Ultrasa i gostujuće Torcide. Vinkovački navijači zapalili su transparent s natpisom Torcida Brda, koji je, prema navodima, Torcidi oduzet prije 20 godina, uz dodatnu poruku “Oko za oko”.
Takav potez izazvao je reakciju splitskih navijača, koji su s gostujućeg sektora počeli bacati baklje, a dio pirotehnike završio je i na dijelu tribina gdje su bili domaći navijači.
Zbog nereda i ubacivanja pirotehnike utakmica je privremeno prekinuta, a sucu je trebalo nekoliko minuta da smiri situaciju i nastavi igru. Unatoč incidentima, susret je okončan bez ozlijeđenih igrača ili službenih osoba.