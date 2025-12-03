Nera Stipičević šokirala novom objavom: 'Trudnoća je bila teška, glasna, ali se iznijela'

Nera Stipičević (42), hrvatska glazbenica, glumica i umjetnica, objavila je na društvenim mrežama važnu vijest kojom je zaključila jedno od najdužih razdoblja svojeg stvaralačkog rada. Nakon sedam godina, dovršila je svoj autorski glazbeni ciklus “Rane”, koji opisuje kao osobni soundtrack samoće.

Završila sedmogodišnji projekt

Stipičević je u emotivnoj objavi otkrila da je njezin album “Soundtrack of Solitude/S.O.S. Rane” napokon priveden kraju. Kreativni proces nazvala je “teškom i glasnom trudnoćom” koja je, kako kaže, trajala punih sedam godina.

Istaknula je da je upravo u glazbi pronalazila osobni put, iskustva i vizije koje su se godinama gradile i mijenjale, ali uvijek vodile istom cilju – stvaranju djela koje nosi snažnu emociju i novu perspektivu.

Autentičan kreativni put

Nera, koja posljednjih godina nastupa pod umjetničkim imenom Freeda Nera Immortelle, priznala je da je njezin rad neprekidno preispitivanje, traganje i otvaranje novih vidika. Poručila je kako joj je želja da publika kroz njezina djela pronađe osjećaj bliskosti i razumijevanja, jer – kako je napisala – “čemu Rane ako nam ne otvore druge perspektive?”.

Od “Centra svita” do kazališta i televizije

Podsjećamo, Stipičević je glazbenu scenu osvojila još 2004. godine albumom “Nera”, na kojem se istaknuo hit “Centar svita”. Paralelno je završila studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a potom se u potpunosti posvetila glumi.

Magistrirala je na Akademiji dramske umjetnosti (ADU) i godinama nastupala u kazalištima, mjuziklima, dramskim predstavama te na filmu i televiziji. Nakon razdoblja povlačenja iz javnosti, vratila se kao Freeda Nera Immortelle te predstavila koncertnu predstavu “Cvit samoće” i podcast “La Fleur de la Solitude”, u kojem se bavi temama samoće, stvaralaštva i autentičnosti, piše Net.hr.