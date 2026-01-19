Nepregledna kolona na izlazu iz Splita prema Trogiru. Ne krećite u tom smjeru, ako ne morate

Na brzoj cesti od Splita prema Trogiru trenutno se uklanja teretno vozilo koje se prevrnulo, što stvara velike prometne gužve.

Promet je usporen iz smjera Splita prema Trogiru gdje se stvorila kilometarska kolona, a vozačima se savjetuje oprez i strpljenje.

Do nesreće je došlo ranije danas, oko 9 sati, a žurne službe odmah su izašle na teren kako bi osigurale vozilo i omogućile normalizaciju prometa.

Prema informacijama iz splitske policije nitko nije ozlijeđen.

Fotografije s mjesta nesreće možete pogledati u nastavku...